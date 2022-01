Scuola: Sardegna al lavoro su screening base volontaria

"L'idea è di rientrare a scuola il 10 gennaio, considerato che il 7 è venerdì, ma la decisione verrà presa comunque a livello nazionale". Lo ha confermato all'ANSA l'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, prima di prendere parte alla conferenza delle Regioni convocata anche per discutere la bozza da proporre al Governo per gestire i contagi nelle classi alla ripresa della scuola dopo le vacanze di Natale.

Intanto, per un ritorno in aula in sicurezza, l'assessore spiega che la Regione è al lavoro per prevedere "uno screening su base volontaria". Presumibilmente, come ha ipotizzato ieri l'assessore dell'Istruzione, Andrea Biancareddu, si avvierà una campagna di tamponamenti a campione, probabilmente nel sud Sardegna dove si è registrato l'aumento più consistente dei contagi.