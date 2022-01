Covid: casi Sardegna raddoppiano in 24 ore, anche un decesso

Nuova impennata di contagi in Sardegna dove i casi raddoppiano in 24 ore. Nell'ultimo report della Regione, infatti, si registrano 1.123 ulteriori positivi al Covid (543 nella rilevazione precedente), sulla base di 4614 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20092 tamponi, con un tasso di positività che scende, però, dall'8,1% al 5,5%.

Si conta anche un nuovo decesso: una donna di 69 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Pressoché stabile il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 19 (+1), mentre sono 26 in meno quelli ricoverati in area medica (148).

Salgono a 10.313 (869 in più) i casi di isolamento domiciliare.