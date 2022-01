Covid: aperto reparto di Terapia intensiva al Ss.Trinità

Da oggi è operativo il reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Oltre a quello dell'ospedale Binaghi, che conta 11 posti letto dedicati ai pazienti Covid, la Direzione dell'ASL di Cagliari ha ampliato la disponibilità di postazioni Covid, aprendo il reparto del Ss. Trinità con 8 posti letto per far fronte al picco pandemico attualmente in atto.

Nonostante l'aumento del numero quotidiano di contagi, resta comunque proporzionalmente basso il numero di persone ricoverate. Al momento sono 5 i pazienti Covid ricoverati al Ss.

Trinità, di cui 4 non vaccinati.

Nella terapia intensiva del Binaghi i pazienti Covid sono 10, di cui 8 non vaccinati.

Pertanto l'invito rivolto dall'Ats a tutta la popolazione "è, ancora una volta, quello di vaccinarsi per tutelare la propria salute e quella delle persone intorno".