Air Italy: appello finale Sardegna-Lombardia a governo su cig

Regione Sardegna in pressing sul Governo per ottenere dalla proprietà della compagnia aerea la firma della proroga per la cassa integrazione per i lavoratori Air Italy. Il termine ultimo è il 31 dicembre e in mancanza di un accordo, il giorno dopo i dipendenti riceveranno le lettere di licenziamento.

"Sono stata zitta solo il giorno di Natale - ha detto l'assessora al Lavoro e vicepresidente della Giunta Alessandra Zedda - ieri ho scritto di nuovo al ministro del Lavoro Orlando: l'appello nostro e della Regione Lombardia è stato corale, abbiamo supplicato il Governo fare una proposta ad Air Italy per conservare la cig. Sappiamo che da parte della proprietà non c'è alcuna voglia di concederla". Ma, ha concluso, "bisogna essere propositivi e solo il Governo nazionale può farlo".