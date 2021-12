Calcio: Allegri, col Cagliari non pensiamo a regali di Natale

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "E' una sfida delicata perché ci sono le vacanze e si pensa ai regali di Natale: se possiamo pensare che sia una gara facile ci sbagliamo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della partita contro il Cagliari.

"Hanno valori tecnici importanti - dice l'allenatore sui sardi - e con Joao Pedro, Pavoletti e Keita uno dei migliori attacchi dal decimo posto in giù".

"Tra gennaio e febbraio ci giochiamo la stagione. Domani dobbiamo vincere perché altrimenti vanifichiamo il successo di Bologna e per il bilancio aspettiamo, vedremo se chiuderemo a 34 punti. Dobbiamo cercare di fare un filotto per aggiustare le cose". (ANSA).