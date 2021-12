Basket: Dinamo in cerca di conferme contro Varese

(ANSA) - SASSARI, 17 DIC - Dinamo in cerca di conferme domenica contro Varese al PalaSerradimigni. Dopo la rinfrancante vittoria a Venezia, che ha chiuso una serie negativa di sei sconfitte consecutive, i biancoblu sono chiamati a ripetersi per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica e tenere accese le speranze di qualificazione alla final eight di Coppa Italia.

"Varese è una squadra molto atletica, mediamente giovane quindi bisognerà mettere in campo tutte le nostre energie per fare bene in una gara a cui teniamo tanto perché la giocheremo di fronte al nostro pubblico e vogliamo fare questo regalo prima di Natale ai nostri tifosi. Sicuramente conterà l'atteggiamento e lo spirito con cui si entra in campo", ha dichiarato coach Piero Bucchi nel consueto incontro di presentazione della partita.

"La vittoria di domenica scorsa significa che la squadra ha capito che bisogna fare qualcosa in più. In questo momento le rotazioni sono chiare e anche il giocatore che al momento resta fuori ha capito: si sta allenando con impegno e ha accettato di buon grado il turnover. Domenica è arrivato l'apporto dalla panchina, siamo consapevoli che abbiamo bisogno di tutti perché il campionato ancora lungo: chi è più esperto deve garantire l'apporto e chi è più giovane deve garantire la sua crescita in ottica futura".

Per la gara di domenica contro Varese, inizio alle 18.30, resta in dubbio la presenza di Stefano Gentile, ancora alla prese con i postumi di un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal parquet già nelle ultime due partite. (ANSA).