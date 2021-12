Controlli Nas, dottoressa no vax denunciata a Cagliari

C'è anche una dottoressa cagliaritana di 50 anni, tra i 281 medici non vaccinati scoperti dal Nas nell'ambito di una serie di controlli scattati in tutta Italia mirati ad individuare il personale sanitario che continuava a lavorare nonostante violasse le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

Il controllo è scattato due settimane fa. I militari del Nas di Cagliari hanno verificato un centinaio di posizioni tra infermieri, fisioterapisti, odontoiatri, veterinari e medici di base.

Nel corso delle verifiche è stata scoperta la 50enne che nonostante non fosse vaccinata, continuava ad esercitare la professione.

La dottoressa è stata denunciata per esercizio abusivo della professione.