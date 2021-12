Auto si schianta su un palo al Poetto, muore 40enne

È don Alberto Pistolesi, 42 anni, noto come don Albertino, sacerdote a Sinnai, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sul lungomare Poetto, tra Cagliari e Quartu Sant'Elena. Era molto conoscituo, stimato e amato, a Quartu, dove era stato parroco per diversi anni, e nel quartiere di Genneruxi a Cagliari, per le sue attività all'oratorio con i giovani. La dinamica della tragedia è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale di Quartu.

Da quanto si apprende, il sacerdote, al volante di una Fiat Multipla, stava percorrendo viale del Golfo in direzione Quartu, quando ha perso il controllo e l'auto è andata a schiantarsi contro un palo di cemento. Nell'impatto, violentissimo, la vettura si è accartocciata, intrappolando all'interno il conducente. Sono stati gli automobilisti in transito a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della municipale di Quartu e della squadra volante di Cagliari, e un'ambulanza del 118. Putroppo per don Albertino non cìè stato nulla da fare. La notizia della sua morte è subito rimbalzata a Sinnai e Cagliari, gettando nello sconforto tutte le persone che lo conoscevano e i suoi parrocchiani.