Solo e senza soldi per mangiare, i Cc gli fanno la spesa

Salvatore, 62 anni, di Alà dei Sardi, parzialmente cieco, solo, privo anche del denaro per potersi comprare del cibo, si è rivolto ai carabinieri della Compagnia di Ozieri per avere un aiuto. In preda alla disperazione ha composto il 112 e ha raccontando ai militari di abitare in una casa senza corrente elettrica perché, non avendo potuto pagare le bollette, il fornitore gli ha tagliato l'erogazione, e di non avere nemmeno un soldo per fare la spesa.

Immediata è scattata la solidarietà dell'Arma: i militari della Stazione di Alà dei Sardi sono andati a casa dell'uomo, dove hanno potuto vedere con i propri occhi che quanto aveva raccontato al telefono era tutto vero. I carabinieri sono quindi andati in un market vicino e hanno acquistato, pagando di tasca propria, beni di prima necessità, cibo per la cena e delle candele per illuminare la casa. Contemporaneamente il comandante di stazione ha informato il sindaco del paese, che ha subito attivato i servizi sociali del Comune per provvedere ad assistere il 62enne.