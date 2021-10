Ciclopedalata del Mejlogu, i testimonial sono Aru e Achenza

Sono Fabio Aru e Giovanni Achenza i due testimonial d'eccezione di "Sorres Natura e Cultura", evento di due giorni all'interno del quale andrà in scena la seconda edizione della "Ciclopedalata Mejlogu - Monte Pelao".

Sabato 16 e domenica 17 sarà possibile andare alla scoperta del territorio che circonda la piana di Sorres e che avrà come epicentro l'abbazia di San Pietro. Organizzata dal Comune di Borutta, la manifestazione si caratterizzerà anche per la presenza dei due campioni di ciclismo, che saranno intervistati in pubblico dai giornalisti Francesco Pinna ed Erika Pirina.

Alla ciclopedalata faranno da contorno una serie di attività di pura socializzazione, di educazione ambientale, e ancora appuntamenti culturali alla scoperta della storia del territorio. Soggiorno, degustazioni e attività sportive: tutto è prenotabile dal sito www.sorresnaturaecultura.com, con cui il Comune intende prolungare la stagione turistica attraverso la costruzione di manifestazioni in grado di richiamare i visitatori tutto l'anno.