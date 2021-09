Cagliari, tutto pronto per la Festa della ceramica

(ANSA) - CAGLIARI, 22 SET - Ai Giardini Pubblici di Cagliari l'ottava edizione della Festa della Ceramica. Sarà una mostra mercato internazionale - annunciano gli organizzatori dell'associazione Il Terzo Uomo - ma quest'anno sarà dato maggiore spazio alle botteghe sarde.

L'appuntamento è fissato per il prossimo week end: opere in esposizione sabato 25 e domenica 26 settembre. Molte le presenze dalla Francia. La particolarità di questa manifestazione è che in ogni stand sarà presente l'artigiano-ceramista, autore-realizzatore delle opere esposte. Un modo per avere la possibilità di conoscere direttamente l' autore.

Ventisette ceramisti professionisti esporranno le loro creazioni realizzate con diverse tecniche e materiali ceramici: oggetti d'uso, d'arredamento, sculture, gioielli.

Anche quest'anno la Festa della Ceramica ospiterà artisti che si confronteranno con l'argilla. Lo spazio non è stato scelto a caso: i Giardini pubblici ospitano anche la collezione ceramica Ingrao, esposta nella Galleria comunale.

Dialogo assicurato. Previste tavole rotonde e dimostrazioni pratiche. Come quelle del ceramista francese Patrice Voelkel che si cimenterà nella realizzazione di una giara con la tecnica della corda. Quest'anno la Festa della Ceramica arriva anche in Alta Marmilla con appuntamenti e mostre a Villaverde e con il coinvolgimento del territorio del Consorzio Due Giare. (ANSA).