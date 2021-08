La Cenerentola a Cagliari con il Nuovo balletto di Toscana

Cenerentola sulle punte domenica 29 e lunedì 30 agosto alle 21 all'Arena all'aperto del Parco della Musica di Cagliari. È l'opera del Nuovo Balletto di Toscana - in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino - per il cartellone dell'estate 2021 firmato Cedac. Villa Pollini ospita invece dal 5 al 19 settembre Circo in Villa, rassegna internazionale di circo contemporaneo.

La Cenerentola di Jiří Bubeníček, ispirata alla celebre fiaba dei Fratelli Grimm, rappresenta un'anticipazione della prossima Stagione di Danza 2021-2022. Una versione inedita in cui gli elementi fantastici lasciano il posto a tratti più realistici Sotto i riflettori i danzatori della compagnia Nuovo Balletto di Toscana con la direzione artistica di Cristina Bozzolini.

Si alza il sipario anche su Circo in Villa: quattro appuntamenti da domenica 5 settembre fino a domenica 19, tra le avventure sonore di "PapagHeno PapagHena - i pappagalli di Mozart", le acrobazie degli innamorati in "Corde Nuziali" e gli spiazzamenti del cuore nella "Vertigine di Giulietta" fino ai divertimenti musicali del "Concert Jouet".

Ouverture in musica domenica 5 alle 18.30 con "PapagHeno PapagHena - i pappagalli di Mozart" della compagnia Trioche, con Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni per la regia di Rita Pelusio. Sbarca a Cagliari, mercoledì 8 settembre alle 18.30, anche il Circo Pitanga con le acrobazie di "Corde Nuziali", protagonisti Loise Haenni e Oren Schereiber.

Venerdì 10, sempre alle 18.30, tocca alla "Vertigine di Giulietta" della compagnia blucinQue con regia e coreografia di Caterina Mochi Sismondi. Finale domenica 19, stessa ora, con i "Concert Jouet": sul palco Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello) per la regia di Luisella Tamietto.