Rogo Oristanese: manca legge su ristori, opposizione attacca

Opposizione molto polemica in Consiglio regionale sul mancato approdo dei ristori per i danni causati dai roghi nel Montiferru, nell'Oristanese. All'ordine del giorno c'è l'assestamento di bilancio per l'esercizio 2021, una legge molto tecnica, ma gli interventi sono tutti concentrati sui venti milioni annunciati dalla Giunta per far fronte alla devastazione degli incendi.

Il consigliere dei Progressisti, nonché sindaco di Santu Lussurgiu (uno dei Comuni più colpiti), Diego Loi, ha spiegato di aver registrato una grande delusione da parte delle comunità del Montiferru per la mancanza di una risposta sui ristori. "Quando mi chiederanno se sono stati stanziati, se il presidente Solinas abbia fatto quanto annunciato a Cuglieri, dovrò dare una risposta negativa: questa è una sconfitta per la funzione delle istituzioni", ha sottolineato.

"Mi chiedo a cosa servano le visite istituzionali, e come si stia manifestando la dichiarata solidarietà se a sette giorni dall'annunciato stanziamento questo provvedimento ancora non esiste". ha proseguito Loi in polemica con il soprappuluogo di ieri nei Comuni colpiti del ministro Patuanelli, della vice ministra del Mise Todde e della sottosegretaria al Mite Fontana.

La replica in Aula è stata affidata all'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino."Se l'approvazione dei ristori arrivasse a trenta giorni dall'annuncio del presidente, comunque - ha detto - sarebbero ristori immediati. Infatti, voglio vedere quali ristori arriveranno prima, se quelli della Regione o quelli del Governo".