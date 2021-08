Caldo e incendi, doppia allerta Sardegna, attesi anche 44°

Doppia allerta per ondata di calore e incendi in tutta la Sardegna. Da oggi, lunedì 9, e fino almeno a venerdì 13 agosto, si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 37 gradi e localmente ben oltre i 40. Le temperature massime molto elevate hanno portato il servizio di Protezione Civile regionale a diramare un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che sarà in vigore dalle 10 di oggi alle 18 di venerdì 13.

Plausibile, secondo quanto indicato nel bollettino di allerta, che al culmine del fenomeno, tra martedì 10 e mercoledì 11, le temperature possano raggiungere di pomeriggio isolati picchi superiori ai 44°C mentre le minime notturne rimaranno diffusamente oltre i 24 gradi con locali picchi oltre i 30.

Inoltre viste le alte temperature il Ministero della Salute ha diramato, sino a mercoledì 11 agosto, un avviso per le ondate di calore che interesseranno anche Cagliari. Il codice di allerta è di livello 1 ed è caratterizzato dal colore giallo, per le giornate del 9 e 10, con temperature che si attesteranno tra i 25 e i 38 gradi, mentre per la giornata di mercoledì 11 il codice di allerta è di livello 2, caratterizzato dal colore arancione, con temperature che arriveranno a ridosso dei 40 gradi.

E sale l'allerta per il pericolo incendi in Sardegna per una giornata che si annuncia da bollino rosso. La Protezione Civile regionale, infatti, ha innalzato il livello di pericolosità per la giornata di martedì 10 agosto con un nuovo bollettino di previsione che passa da un'allerta arancione a rossa. Il "pericolo estremo" riguarda mezza Isola, dal Sulcis al Campidano sino all'Oristanese e parte del Nuorese e Sassarese.