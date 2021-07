Fienile distrutto da un incendio a Putifigari

(ANSA) - SASSARI, 02 LUG - Un incendio scoppiato all'alba di oggi ha distrutto un fienile nelle campagne di Putifigari. Le fiamme si sono accese intorno alle 5,30 per cause che sono in fase di accertamento. I Vigili del fuoco arrivati da Sassari hanno domato le fiamme mettendo in salvo gli animali dell'azienda agricola e sono tuttora all'opera per mettere in sicurezza e bonificare il fienile. Non si registra alcun ferito o intossicato. (ANSA).