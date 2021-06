Nuoro, dopo un anno di pandemia riapre la piscina di Farcana

(ANSA) - NUORO, 23 GIU - Ombrelloni, sdraio e sedie faranno capolino da domani nella piscina di Farcana sul monte Ortobene, che rende meno pesante la distanza dal mare per i nuoresi: alle 11 la struttura riaprirà i battenti con la nuova gestione della società "Nuoto Club Nuoro". Da venerdì 25 giugno l'impianto sarà fruibile tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, con costi che variano in base al tempo di permanenza e alle fasce d'età, ma con un prezzo pieno per l'intera giornata di 8,50 euro, ridotto a 6 euro per i bambini tra i 4 e i 12 anni compiuti e gli over 65. Riduzioni sono previste per le famiglie e l'ingresso è gratuito per disabili e bambini sotto i 4 anni.

"Per i nuoresi la piscina di Farcana rappresenta un simbolo di spensieratezza e svago - dichiara il sindaco Andrea Soddu - e quest'anno lo è in particolare, dopo quanto abbiamo vissuto nell'ultimo periodo. Per questo ci siamo impegnati per mettere nelle condizioni la società che l'ha in gestione affinché la riapertura avvenisse il prima possibile". Oltre alla piscina sul monte Ortobene è imminente anche la riapertura dell'Ostello della Gioventù che ha conosciuto 30 anni di vicissitudini.

"Rendendo fruibili queste due strutture continuiamo nell'opera di valorizzazione del monte - sottolinea il primo cittadino - un patrimonio ambientale da vivere tutti i giorni".

"Abbiamo effettuato interventi strutturali sulla piscina che hanno permesso di risolvere i problemi dell'approvvigionamento dell'acqua - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Sport e Salute Fabrizio Beccu - Inoltre, abbiamo provveduto alla sistemazione delle nuove reti di protezione nel campo di calcio a 5 e alla messa in sicurezza di tutta la struttura. L'area di Farcana, com'è nella sua vocazione, prende forma come luogo di sport, benessere, socialità e vita all'aria aperta". (ANSA).