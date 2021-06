Con la voglia di "con-tatto" riparte Bimbi a bordo

Nona edizione della Festa della Letteratura Bimbi a Bordo (BaB). La "capitale" sarà sempre Guspini ma ci saranno appuntamenti anche in altri centri. Decine gli appuntamenti previsti dal dal 26 al 29 agosto. Il tema scelto ha un titolo che si apre a molteplici possibilità di analisi: "Con-tatto... alla ricerca della felicità". "Il tatto - spiegano gli organizzatori - è infatti il senso della reciprocità per eccellenza: non possiamo toccare senza essere a nostra volta toccati dall'altro. Ed è inoltre attraverso le dita di una sapienza bambina che iniziamo a conoscere l'attorno e a leggere i segni del mondo". Contatto come incontro, ricerca dell'altro da noi, senza il quale la vita si contrare confinata nell'angusto perimetro del proprio io.

"Guardare all'infanzia significa accogliere la possibilità di entrare in contatto con il seme di futuro che si fa germoglio dentro ogni bambino e bambina", spiega Mara Durante, direttrice scientifica della festa della letteratura BaB. L'edizione 2021 sarà ricca di ospiti. Tra gli altri saranno in Sardegna Nadia Terranova, Giusi Quarenghi, Annalisa Strada e lo scrittore svizzero Daniel Ferh. Tra gli illustratori Mara Cerri e Simone Rea. In programma presentazioni, spettacoli, laboratori e incontri di formazione.

Anteprima al Festival BaB con un percorso di preparazione alla manifestazione con attività rivolte ai bambini. Titolo: 1, 2, 3 … Contatto.