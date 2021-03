Vaccini: specializzandi in piazza a Sassari, "noi esclusi"

Gli studenti delle professioni sanitarie di Sassari chiedono di essere vaccinati contro il Covid 19, alla pari degli altri operatori della sanità. Una richiesta che martedì 16 porteranno in piazza, con una manifestazione organizzata dal sindacato NurSind alle 9.30 in piazza Fiume, davanti alla sede dell'Ats Sardegna..

"È stata messa in atto una grave discriminazione. Esiste una scala di priorità per vaccinare le persone e agli studenti che turnano regolarmente in ospedale è stato negato il vaccino - denuncia la segretaria del NurSind di Sassari e vice coordinatrice regionale, Fausta Pileri - In queste settimane sono stati vaccinati gli specializzandi di medicina e i lavoratori delle ditte esterne, e ogni dipendente dagli amministrativi fino ai bibliotecari attualmente al lavoro da casa, mentre per queste categorie di studenti, non c'è stata la medesima accortezza".

Sindacato e studenti raccontano che mentre le aziende ospedaliere e l'Università continuano a indicare questa come una decisione della Regione, nulla è stato risolto. "La manifestazione ha lo scopo non solo di protestare per una grave ingiustizia e discriminazione - spiega ancora la dirigente sindacale - ma anche per sensibilizzare tutta la popolazione sul tema: siamo tutti persone, e tutti potenziali pazienti. Inoltre, è necessario individuare le responsabilità di chi ha preso questa decisione, che noi tutti consideriamo scellerata, e pretendiamo che dirigenza ospedaliera e Università intervengano sull'accaduto".