Covid: Cagliari, screening in Fiera e in tutti i quartieri

Ultimi accorgimenti in vista del maxi-screening anti Covid a Cagliari in programma nel prossimo fine settimana, sabato 6 e domenica 7 marzo. Residenti, o comunque domiciliati a Cagliari, di età superiore ai dieci anni, avranno la possibilità di sottoporsi al test per il rilevamento delle infezioni nell'ambito della campagna "Sardi e Sicuri" promossa da Regione e Ats con la regia del microbiologo Andrea Crisanti e la collaborazione dei Comuni. Rispetto all'elenco delle postazioni già divulgato c'è una novità: Padiglione 1 della Fiera al posto del Terminal Crociere sul Molo Ichnusa. Per i disabili è consentito l'ingresso all'interno della Fiera anche con l'automobile.

Questo l'elenco definitivo delle sedi: Mulinu Becciu (Scuola secondaria Alziator - via Asquer 17), San Michele (Scuola secondaria Dessì - via Koch 2), Pirri (Scuola primaria - via Toti 204), Pirri (Scuola secondaria Dante Alighieri - via Sant'Isidoro), Pirri (Scuola primaria Serra - via Dei Partigiani 1), Genneruxi (Scuola secondaria Foscolo - viale Marconi 82, ingresso via Machiavelli), Genneruxi (Scuola primaria 17° Circolo - via Machiavelli), Fonsarda (Liceo scientifico Pacinotti - via Liguria 9), Genneruxi - Monte Urpinu (Scuola Primaria - via Garavetti 1, ingresso via Gemelli), Zona via Della Pineta (Scuola secondaria - via Venezia 21), Quartiere del Sole (Scuola primaria - via del Sole 14), Sant'Elia (Scuola primaria Nanni Loy - via Schiavazzi), Zona Cimitero Bonaria (Scuola secondaria Alfieri - via De Gioannis 9/11); Fiera Campionaria - Padiglione I (ingresso dal Piazzale Coni, via Pessagno), Villanova - Zona via Bacaredda (Scuola secondaria S.Caterina - via Piceno 2), Stampace - Zona viale Trento (Scuola De Amicis - via Falzarego 36); Is Mirrionis (Scuola primaria San Michele/Mameli - via Redipuglia).

Le fasce orarie: sabato 6 marzo 8.30-12.30 cognomi da A ad E, 14-17.30 dalla F alla L, domenica 7 marzo 8.30-12.30 dalla M alla R e 14-17.30 dalla S alla Z. Necessario portare con sé tessera sanitaria e carta di identità e lasciare all'accettazione il numero di cellulare per consentire l'invio della password necessaria per ottenere il referto. I positivi saranno ricontattati entro due ore per il tampone molecolare.