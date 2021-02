Doping: 2 arresti e 5 indagati per traffico farmaci illegali

Due arresti, cinque denunce, oltre 600 fiale di farmaci anabolizzanti e dopanti importate illegalmente e 13mila euro sequestrati. È il bilancio della massiccia operazione condotta dai carabinieri del Nas di Cagliari che hanno smantellato un gruppo criminale specializzato nel traffico e nello smercio di sostanze dopanti e droga in tutta la Sardegna. I reati ipotizzati a carico dei sette indagati sono "traffico clandestino di farmaci ad azione anabolizzante e stupefacente al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e "ricettazione".

Solo ad alcuni degli indagati viene anche contestato l'aver esercitato abusivamente la professione medica prescrivendo programmi alimentari e terapie mediche a numerosi atleti. Gli indagati, secondo quanto accertato dagli specialisti del Nas, importavano illegalmente i farmaci dall'estero, poi li commercializzavano in tutto il territorio regionale. Fiale e pillole dopanti finivano poi in mano ad altri venditori e sportivi che assumevano i farmaci per partecipare alle competizioni agonistiche. Le indagini, infatti, sono partite nel 2020 a seguito di un sequestro di farmaci anabolizzanti a carico di un culturista. I militari del Nas hanno eseguito numerose perquisizioni sequestrando 252 fiale di nandrolone, sostanza ad azione anabolizzante e stupefacente, 378 fiale di sostanze anabolizzanti di varie specialità medicinali, 6.300 compresse, vari dispositivi per l'inoculamento, 10 grammi di cocaina e 110 di marijuana e oltre 13mila euro in contanti. Il valore delle sostanze sequestrate, particolarmente dannose per la salute - sia sotto il profilo medico che per la capacità di alterare i regolari processi biologici dell'organismo, sia sotto il profilo psicologico - è di circa 85 mila euro.