Droga a domicilio con ordinazioni social, sgominata banda

Fornivano la droga a domicilio a una fitta rete di clienti nella valle del Cedrino, tra Galtellì, Dorgali e Orosei e comunicavano con loro con l'ausilio di ingegnosi stratagemmi e congli acquirenti attraverso servizi di messaggistica social. Dopo oltre un anno di indagini i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, hanno smascherato la banda dando esecuzione ad un'ordinanza emessa dalla gip di Nuoro Emanuela Porcu su richiesta della Pm Patrizia Castaldini.

Quattro gli indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: tre uomini di Galtellì di 28, 32 e 35 anni e un 29enne di Dorgali. Uno di loro - che tra l'altro nascondeva nella sua abitazione un chilo di hascish e 225 grammi di cocaina - è finito in carcere, uno agli arresti domiciliari, mentre gli altri due hanno ricevuto rispettivamente l'obbligo di dimora e l'obbligo di firma. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati dal comandante della Compagnia di Siniscola Fabrizio Borghini e dal tenente Marco Caneponi dirigente del Nucleo operativo.

Gli indagati, tutti impiegati in agricoltura, nascondevano la marijuana e la cocaina in dei sacchi neri tra la vegetazione in campagna. Punto di svolta è stata l'individuazione del nascondiglio in un'area di pertinenza di uno dei quattro e la scoperta dei sacchi neri con le riserve di marijuana, cocaina, sostanza da taglio e materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Il valore di mercato della droga ritrovata e sequestrata è superiore ai 10 mila euro.

Le indagini sono state condotte dai militari tramite appostamenti e pedinamenti, supportati dall'attività tecnica. Dall'ottobre 2019 all'agosto 2020, una fitta attività di vendita al dettaglio avveniva quotidianamente anche in violazione delle restrizioni legate al Covid-19. Nel corso dei mesi diversi acquirenti sono stati individuati e segnalati alla locale Prefettura, tra questi anche uno in possesso di un'arma clandestina e un ordigno rudimentale.