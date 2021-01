Basket:dopo vittoria in Emilia Dinamo guarda alla Champions

Dalla battaglia vittoriosa contro Reggio Emilia (85-78 dopo un tempo supplementare) che è valsa la qualificazione matematica alle Final Eight di Coppa Italia, alla sfida di Tenerife dove i biancoblu disputeranno la quinta gara di Champions League. Per la Dinamo non c'è tempo per godersi i due punti conquistati ieri nella trasferta emiliana: mercoledì i giganti di coach Gianmarco Pozzecco sono attesi da una gara decisiva per il passaggio ai play off del torneo continentale.

Alle Canarie i sassaresi dovranno difendere il primo posto del girone dall'assalto dei padroni di casa dell'Iberostar, forti della vittoria con 20 punti di distacco inflitta agli spagnoli nella partita di andata (92-72). A Tenerife i biancoblu ci arrivano rifrancati da una serie di cinque vittorie in sei partite, l'ultima ieri contro Reggio Emilia: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi e al mio staff perché abbiamo conquistato una partita difficile da vincere", ha commentato a caldo Gianmarco Pozzecco, tessendo le lodi del centro Miro Bilan. "Nel supplementare siamo stati egregi, sono particolarmente grato a Miro che ha giocato una gara straordinaria con una tripla doppia per punti, rimbalzi e falli subiti, nonostante prima della sfida avesse avuto un piccolo risentimento muscolare nella zona lombare. Penso che sia uno dei migliori giocatori di questo campionato se non l'Mvp".

Sulle due gare di Bcl a Tenerife e poi in Turchia contro il Galatasaray, il coach si è detto fiducioso: "Questa è la prima doppia trasferta della stagione perché con il calendario della Champions non ci era ancora capitato di fare uno dei nostri tour con il doppio impegno fuori casa: sono contento che capiti dopo una vittoria, abbiamo modo di unirci ancora di più e passare questi giorni insieme. A Tenerife ci aspetta un'altra sfida tosta, sono convinto che possiamo fare bene per centrare anche l'obiettivo che ci siamo prefissati in coppa".