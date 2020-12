Al Lirico concerto di Natale con Messa di Gloria di Mascagni

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - La Messa di Gloria di Mascagni è la proposta del Lirico di Cagliari per il tradizionale Concerto di Natale. Sarà trasmesso in diretta dal teatro cagliaritano il 22 dicembre alle 21, su Videolina e in live streaming sui canali web del Gruppo L'Unione Sarda.

In programma un concerto sinfonico-corale con una delle pagine di musica sacra ottocentesca di più raro ascolto, eseguita per la prima volta a Cagliari. L'esecuzione del concerto, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, segna il ritorno sul podio del Teatro Lirico di Cagliari del canadese Yves Abel, già applaudito a Cagliari (Carmen, 2005 e numerosi concerti). Guiderà Orchestra e Coro del Teatro Lirico.

Solisti d'eccezione: il tenore sassarese Matteo Desole e il baritono Daniele Terenzi. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Un altro appuntamento senza pubblico in sala - ad eccezione della presenza simbolica del sovrintendente Nicola Colabianchi - con la rassegna "Autunno in Musica". Il concerto, della durata complessiva di 60 minuti, sarà replicato domenica 27 dicembre alle 18.

La Messa di Gloria di Mascagni si colloca pienamente nel solco della musica sacra ottocentesca, ma con innovative caratteristiche di originalità e freschezza melodica inconsuete per l'epoca, unite ad uno stile musicale popolare e comunicativo che ne decretano l'immediato e pieno successo di pubblico e che si ritrovano intatte nel suo capolavoro "Cavalleria rusticana".

