Foto intime sui social, 19enne vittima di revenge porn

Ha perseguitato la ex perché non accettava la fine della relazione e ha pubblicato sui social le foto intime della giovane scattate durante il loro periodo di fidanzamento. Vittima dell'ennesimo episodio di stalking e revenge porn una 19enne. Denunciato l'ex fidanzato, un operaio di 24 anni. La vicenda è avvenuta a Uta, nell'hinterland di Cagliari. A fare scattare le indagini dei carabinieri è stata la denuncia-querela presentata dalla 19enne. L'ex la perseguitava pedinandola e tormentandola con numerose telefonate e messaggi. Ma non solo. L'operaio, hanno accertato i militari dell'Arma, ha anche pubblicato su Instagram le foto intime che aveva fatto con la giovane.