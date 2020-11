Covid: Gimbe, Sardegna tra prime 10 per letti disponibili

(ANSA) - CAGLIARI, 12 NOV - La Sardegna è una delle dieci regioni che non ha ancora raggiunto la saturazione in area medica e in terapia intensiva per pazienti covid. Lo dice l'ultimo report di Gimbe, la fondazione che monitora l'andamento dell'emergenza sanitaria.

Le soglie di saturazione sono del 40 percento di posti letto per l'intera area medica e del 30 percento per le terapie intensive.

La Sardegna, però, si ferma nel primo caso al 28 percento e nel secondo al 30, giusto al limite.

Nell'ultima settimana l'incremento di contagi è stato del 25,1 percento: è il quarto più basso in Italia. A quota 546 il numero dei positivi ogni 100mila abitanti. Mentre ammonta a 1.197 la cifra dei casi testati ogni 100mila abitanti.

La percentuale dei positivi sui casi testati, invece, è del 13,4 percento. (ANSA).