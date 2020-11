Università Cagliari e Sassari a Notte dei ricercatori online

Anche le Università di Cagliari e Sassari in campo il prossimo 27 novembre per "La notte dei ricercatori", appuntamento annuale che cerca di fornire, in maniera semplice e comprensibile a tutti, un quadro sul lavoro e le scoperte degli atenei italiani. Non ci saranno, però, i banchetti e le conferenze nelle piazze: a causa dell'emergenza sanitaria sarà un'edizione tutta online. Il tema dell'iniziativa, organizzata da Frascati scienza, è EnHance Resilience Through Humanity.

"All'inizio dell'anno, quando abbiamo sottoposto la proposta di progetto, mai ci saremmo immaginati che da lì a qualche settimana una pandemia avrebbe investito il mondo intero - dice Matteo Martini, presidente dell'associazione -. Eppure il Covid 19 ci fornisce l'esempio perfetto di ciò che ci attende con il cambiamento climatico, dei sacrifici che saremo chiamati ad affrontare se non accetteremo che il cambiamento ormai è in atto, ma che molto è possibile fare per far fronte all'emergenza". Smart cities, salute e benessere, energia e ambiente, arte e studi umanistici sono i principali argomenti che saranno sviluppati nel corso degli appuntamenti in programma.