Università: prima volta voto on line per studenti Cagliari

Oltre 25mila studenti dell'Università di Cagliari chiamati alle urne per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi centrali dell'ateneo, nel Consiglio per lo Sport Universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ersu, nelle facoltà e nei consigli di corso e di classe. Si vota domani e giovedì e, per la prima volta, il voto sarà completamente elettronico a causa dell'emergenza coronavirus. Gli studenti possono esprimere le loro preferenze accedendo alla procedura da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, utilizzando la login e la password istituzionale.

"Sono convinta che i valori etici, di inclusione, di responsabilità sociale, di rispetto delle idee altrui che hanno caratterizzato le rappresentanze studentesche in questi anni saranno riaffermati dai nuovi eletti - commenta la rettrice Maria Del Zompo - Mi auguro che si rafforzi quella coesione che ha permesso all'ateneo vittorie importanti, sull'accreditamento periodico o sull'inclusione dell'insularità come fattore critico per noi".

Si potrà votare mercoledì dalle 9 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 16. Per tutta la durata delle operazioni di voto sarà attivo un servizio di supporto contattabile chiamando il numero 0516171700 o inviando una e-mail a supporto-tecnico-evote@cineca.it. Nei casi in cui non si possa votare per irregolarità presenti nella carriera dello studente (regolarizzazione tasse, perfezionamento immatricolazioni, etc.), è possibile inviare una e-mail all'indirizzo elezioni-studenti@unica.it o chiamare i numeri indicati nella pagina web sulle elezioni studentesche.