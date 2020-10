Maxi incidente su statale tra Ussana e Serdiana, 2 feriti

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - Quattro auto danneggiate, due persone lievemente ferite e la statale 446 tra Ussana e Serdiana chiusa temporaneamente al traffico. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio. Quattro vetture, per cause non ancora accertate, si sono scontrate all'altezza del chilometro 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dell'Ansas, i vigili del fuoco e il 118. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate in ospedale. La statale è stata chiusa al traffico temporaneamente per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli danneggiati. (ANSA).