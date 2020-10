Comunali: Nuoro, verso ballottaggio sindaco uscente-c.destra

Procede a rilento lo spoglio delle schede per le comunali di Nuoro - unico capoluogo di provincia al voto - ma, quando sono state scrutiniate poche sezioni su 45 si può già ipotizzare un ballottaggio tra il sindaco uscente Andrea Soddu, di area centrosinistra sostenuto da quattro liste civiche, e il candidato del centrodestra Pietro Sanna.

Tra i due si profila un testa a testa. Risultano per il momento molto distaccati Carlo Prevosto del Pd, candidato ufficiale del centrosinistra e vincitore delle primarie, Alessandro Murgia del M5S, e Ciriaco Offeddu, Lisetta Bidoni e Francesco Guccini a capo di liste civiche.

PORTO TORRES. A Porto Torres si profila un ballottaggio tra Alessandro Pantaleo, candidato sindaco del centrodestra, e uno tra Massimo Mulas, designato dal centrosinistra attraverso le primarie, e Franco Satta, espressione di una coalizione civica autonomista. Quando sono state scrutinate all'incirca il 20% delle schede, il candidato di Civica Popolare, Partito Sardo d'Azione, Cambiamo! Porto Torres, Lega Salvini Sardegna, Fratelli d'Italia e Forza Italia pare essere l'unico sicuro di andare al secondo turno, ma il distacco dagli avversari non lascia immaginare una sua vittoria già da stasera. Sembrerebbe invece destinata a decidersi all'ultimo voto la corsa tra il candidato di Movimento Progetto Turritano, Italia in Comune e Partito Democratico e quello di Franco Satta Sindaco, Partito dei Sardi, Progressisti e Fortza Paris. Clamorosamente indietro e fuori dai giochi sembra infine Sebastiano Sassu, espressione di quel Movimento 5 Stelle che cinque anni fa a Porto Torres aveva stravinto, eleggendo sindaco Sean Wheeler alla guida di una giunta e di una maggioranza monocolore alla quale, evidentemente, i portotorresi non hanno confermato la loro fiducia.

QUARTU S.ELENA. Centrodestra avanti a Quartu Sant'Elena, ma le liste di Graziano Milia non sono molto distanti. Quando i dati sono ancora parziali - scrutinate circa una decina di sezioni su un totale di 66 - si profila dunque l'ipotesi del ballottaggio tra l'ex sindaco Milia, sostenuto da sei liste civiche, e il leader della coalizione del centrodestra Christian Stevelli. Più staccato Francesco Piludu, l'esponente Pd che guida il centrosinistra. Seguono nell'ordine Guido Sbandi (Movimento 5 stelle) e le civiche di Alberto Grimaldi e Francesco Pandolfi.

SESTU. Si profila una vittoria al primo turno della sindaca uscente Paola Secci alle elezioni comunali di Sestu, contrassegnate da un boom dì astensioni. Scrutinate meno della metà delle sezioni, la candidata del centrodestra naviga saldamente tra il 55 e il 60% delle preferenze. Hanno votato complessivamente 7.344 elettori su un totale di 17.645 aventi dirittto (41,62%), record negativo tra i comuni sardi al voto oltre i 15 mila abitanti. Nessun ballottaggio in vista, dunque, per Paola Secci, sostenuta da Riformatori, Forza Italia, Sardegna Venti20, Lega e Fratelli d'Italia. Fuori dai giochi - stando ai risultati parziali - anche la candidata del Polo Civico e del Pd, Valentina Meloni l'ex sindaco Aldo Pili, appoggiato da Articolo Uno e Sestu Domani.