Comunali: Gianni Addis è il nuovo sindaco di Tempio Pausania

Con il 59,9% dei consensi, pari a 3996 voti, il vicesindaco uscente Gianni Addis è stato eletto sindaco di Tempio Pausania, in Gallura., con la lista civica Tempio Tradizione e Futuro che ottiene 11 seggi. Battuti i due sfidanti, Nicola Comerci e Alessandra Amic.

"Sono soddisfatto di questo risultato, per il quale abbiamo lavorato tanto, insieme a tutti i consiglieri candidati che ringrazio per l'impegno profuso - dice Addis - Grazie alla città e a tutti coloro che hanno visto nelle nostre persone e nei nostri candidati, elementi ai quali poter affidare le sorti della città. Cosa farò domani? Farò ciò che faccio tutti i giorni, andrò in comune di buon mattino, c'è ancora tanto da fare, l'emergenza c'è ancora, è impensabile potersi concedere soste o pause. Dovremmo rimboccarci le maniche e immergerci nel lavoro che ci aspetta, consapevoli di avere ricevuto un consenso importante del quale avvertiamo la responsabilità, per cui il nostro impegno sarà ulteriormente rafforzato".