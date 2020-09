Crociere: a Cagliari Costa Diadema, la prima dopo lockdown

(ANSA) - CAGLIARI, 23 SET - Prima nave da crociera a Cagliari dopo il buio del lockdown: da questa mattina c'è la Costa Diadema. La nave, che è la seconda della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo, è arrivata in porto alle 9. È un viaggio dedicato alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell'Italia. L'itinerario, riservato solo a ospiti residenti in Italia, è partito da Genova sabato 19 settembre, ha fatto tappa a Civitavecchia, Napoli e Palermo e nei prossimi giorni toccherà anche La Spezia, prima di rientrare nuovamente a Genova.

Dopo questa prima partenza, nelle prossime settimane la nave sarà di nuovo a Cagliari per due crociere riservate al mercato francese. Da metà ottobre a metà novembre anche l'ammiraglia Costa Smeralda, la prima nave della compagnia alimentata a Lng, farà scalo a Cagliari ogni settimana. Nel 2021 la presenza di Costa crescerà ulteriormente: da marzo sino a novembre un'altra nave della compagnia arriverà a Cagliari ogni settimana, nell'ambito di un itinerario nel Mediterraneo occidentale che verrà annunciato nei prossimi giorni.

"Per la città di Cagliari - sottolinea il sindaco Paolo Truzzu - lo sbarco di tanti viaggiatori provenienti dalle navi da crociera rappresenta una voce importante per le nostre attività turistiche. Le vicende legate al Covid sono state molto negative per il tessuto economico; apprezziamo dunque coraggio e organizzazione della società nell'affrontare il tempo nuovo che stiamo vivendo". Per Massimo Deiana, presidente dell'Autorità del Mare di Sardegna, un test incoraggiante: "ci consentirà di salvare l'ultima parte del 2020 e programmare un 2021 in maniera tale da permettere ai crocieristi, nonostante i rigidi protocolli sanitari, di apprezzare con serenità le bellezze del territorio".

Le destinazioni comprese nell'itinerario di Costa Deliziosa potranno essere visitate esclusivamente con escursioni protette organizzate dalla compagnia in gruppi ristretti di persone, con controllo della temperatura prima di uscire e di rientrare a bordo, e utilizzo di mezzi igienizzati. Per quanto riguarda Cagliari, le escursioni prevedono tre diversi tour della città, e due alla spiaggia del Poetto. (ANSA).