Cagliari, riecco Piazza Matteotti recintata e col nuovo look

Piazza Matteotti recintata e con nuove passerelle di attraversamento. È la sistemazione provvisoria di una delle aree storiche della città, davanti a Comune e stazione dei treni e degli autobus. "Rendiamo più sicura e fruibile una piazza - ha detto il sindaco Paolo Truzzu questa mattina in conferenza stampa - che per anni era diventata simbolo di degrado. Tutti ricordiamo quando per circa un mese era stata occupata giorno e notte. Andare avanti così era impossibile: pericoloso per chi la attraversava e piena di transenne".

Dopo i lavori di sistemazione provvisoria entro il 2021 nascerà il nuovo progetto che riguarderà non solo piazza Matteotti ma anche via Roma: "Sarà la svolta - ha anticipato il sindaco - per 'avvicinare' il porto alla Marina".

Il Comune e la Città metropolitana hanno già stanziato fondi per 10 milioni di euro anche per la creazione di un moderno centro intermodale di scambio. Nel frattempo la scelta è stata quella di non chiudere la piazza ma di renderla più sicura. "Abbiamo liberato le radici degli alberi- ha spiegato l'assessora ai lavori pubblici Gabriella Deidda- da uno strato di calcestruzzo e le analisi condotte hanno fornito rassicurazione sulla buona salute delle alberature".

Per la delimitazione degli spazi sono stati utilizzati i parapetti recuperati dallo smantellamento degli allestimenti dell'Anfiteatro Romano. Costo complessivo dell'intervento di 333.000 per 5000 metri quadrati.