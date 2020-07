Incendi: caldo e vento, 21 roghi scoppiati nell'isola

(ASono 21 gli incendi scoppiati complessivamente oggi nell'isola, quattro dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Il primo vasto incendio è divampato in agro di Villanovafranca, località "Ruinali sa figu", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Barumini coadiuvata dal personale eliportato, 1 squadra Forestas di Isili, 1 squadra di Vigili del fuoco.

L'incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari e mezzo ettari di pascolo nudo.

In agro del comune di Baunei, località "C. Pisanu", successivamente è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Baunei coadiuvata dal personale elitrasportato e da alcune squadre della macchina regionale antincendi giunte sul posto in un secondo momento. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di macchia mediterranea.

Nelle campagne di San Sperate, in località "P.te di ferro", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal gruppo G.A.U.F. del Corpo forestale giunto sul posto da Cagliari con 3 mezzi e un totale di 6 unità. Il D.O.S (Direttore delle operazioni di spegnimento) vista la presenza di forte vento ha disposto l'invio delle squadre di volontari di Assemini, Decimoputzu e San Sperate. L'incendio ha interessato prevalentemente un canneto.

Infine, in agro di Serrenti, località "Cant.ra di Serrenti", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sanluri coadiuvata dal personale elitrasportato e da 1 squadra locale di protezione civile e dai vigili del fuoco di Sanluri. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di incolto.