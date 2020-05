Carloforte, al via test sierologici sulla popolazione

"Volevamo capire se nel nostro territorio ci può essere una immunità al coronavirus, per questa ragione abbiamo deciso di avviare i test sierologici". Così il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni che da lunedì ha deciso di avviare i test sulla popolazione. "Abbiamo acquistato mille test - ha evidenziato il primo cittadino - ne sono già arrivati 400. L'i importante per noi fare questo screening: tra fine febbraio e inizi marzo a Carloforte abbiamo registrato molti arrivi da altre regioni, poi ci sono i lavoratori marittimi che arrivano da tutto il mondo, siamo stati quindi a grosso rischio ma non ci sono stati casi. Vogliamo capire se il virus è passato senza creare danni oppure c'è una immunità".

I test saranno eseguiti dai medici di base e si inizierà dagli operatori sanitari, poi alla farmacie e agli operatori dell'assistenza pubblica e dei negozi di alimentari.