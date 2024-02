Sanremo batte tutti i record 14,3 milioni di spettatori e il 74.1% di share per la finale

La finale di Sanremo 2024, che ha incoronato vincitrice Angelina Mango, è stata seguita su Rai1 da una media di 14 milioni 301mila telespettatori, pari al 74.1% di share. La media di share è la più alta dal 1995, quando l'ultima serata del festival condotto da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, ottenne il 75.22%.

La prima parte dell'ultima serata del festival di Amadeus ha ottenuto 17 milioni 281mila spettatori pari al 70.8%; la seconda 11 milioni 724mila pari al 78.8%. L'anno scorso l'ultima serata del festival raccolse una media di 12 milioni 256mila telespettatori pari al 66%. La prima parte fu seguita da 14 milioni 423mila telespettatori pari al 62.1% di share; la seconda da 9 milioni 490mila pari al 73.7%.

Il picco di ascolto, durante la finale è stato raggiunto alle 22.39: in quel momento, a seguire su Rai1 lo scambio sul palco tra Fiorello e Roberto Bolle, c'erano 18 milioni 259mila telespettatori. All'1.56, per la lettura della classifica finale, il picco in share, pari all'85.3%.

Angelina Mango ha vinto il festival di Sanremo con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie (televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%.

Loredana Bertè, con il brano Pazza, vince il Premio della Critica Mia Martini, intitolato a sua sorella. L'artista si afferma con ampio margine, ottenendo 54 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Fiorella Mannoia con 16 voti, al terzo Diodato con 15. In totale sono stati espressi 119 voti, tutti validi.

Angelina Mango con La Noia vince Sanremo 2024

A Loredana Bertè, con il brano Pazza, è andato il Premio della Critica Mia Martini; ad Angelina Mango sono andati anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, con 22 voti e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Fiorella Mannoia con Mariposa. La valanga di preferenze ha mandato in tilt il televoto: artisti e fan hanno segnalato problemi nella ricezione dei messaggi di conferma. Ma la Rai - dopo le opportune verifiche - ha precisato che la grande quantità di preferenze era stata regolarmente acquisita e che nessun voto sarebbe andato perso. Per chiudere il suo ultimo festival Amadeus ha voluto accanto a sé ancora l'amico Fiorello: dopo le ore piccole con Viva Rai2! e le incursioni all'Ariston, lo showman si è presto il palco con una rivisitazione dell'Uomo in frac su un mash-up tra Domenico Modugno e Billie Jean di Michael Jackson, con un costume luminoso dagli inserti led, con i ballerini della Compagnia ucraina di danza hi tech di Kiev.

Video Sanremo, Amadeus e Fiorello lasciano l'Ariston a bordo di una carrozza

Festival di appelli e di dediche

La finale è filata via tra una dedica, un appello, un abbraccio alle mamme in platea. BigMama ha urlato la sua La rabbia non ti basta "a tutte le persone insicure, a chi prova vergogna: credete sempre in voi stessi, credete nei vostri sogni e se volete ballare, ballate". Gazzelle ha dedicato la sua Tutto Qui a "Giovanna, una persona che mi manca molto". Dargen D'Amico ha cantato Onda Alta e poi bacia Mara Venier: Amadeus lo ha ringraziato "per avere portato allegria e al tempo stesso riflessioni profonde". I Negramaro hanno proposto Ricominciamo tutto e hanno urlato: "Viva la musica, viva la libertà, viva la pace". Mahmood ha convinto con la sua Tuta Gold e poi ha ringraziato "tutte le artiste e gli artisti che ci hanno regalato la loro visione del mondo in maniera totalmente libera su questo palco. Viva le differenze e la libertà di pensiero sempre e comunque". Ghali, che spicca con Casa mia, si è fatto suggerire dall'alieno Rich che lo accompagnava il suo 'Stop al genocidio'. E mentre Tedua si esibiva sulla Costa Smeralda tra il pubblico sono apparsi bandiere palestinesi e cartelli con stop al genocidio e cessate il fuoco. Il pensiero di Emma è andato al papà Rosario, mancato nel 2022: "È stato il primo a lanciarmi sul palco: gli prometto che ci resterò fino a quando avrò fiato in corpo". La Sad hanno sollevato una bandiera verde, viola e blu: "Non rappresenta ideali politici, ma i valori della lotta alla discriminazione, alla violenza, all'odio, all'abuso e al sessismo. è solo il primo passo per cambiare l'Italia al meglio se tutti lo vogliamo". Mr. Rain ha lasciato i fiori su una delle Due Altalene sul palco, con dedica a "tutte le persone che hanno il vuoto dentro". Sangiovanni a 21 anni ha capito che "la sconfitta e la vittoria non sono davvero importanti, ma la vittoria è stare bene o quanto meno provarci".

Video Sanremo, Roberto Bolle porta il Bolero all'Ariston







Riproduzione riservata © Copyright ANSA