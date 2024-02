Angelina Mango: 'Mio padre? Sarebbe orgoglioso per come sono'

"Sono una persona educata e gentile, e credo che mio padre sarebbe prima di tutto orgoglioso di questo". Angelina Mango il giorno dopo la vittoria al festival di Sanremo è felicissima. "L'Eurovision? Sì, lo voglio", dice rispondendo alla tradizionale domanda che viene rivolta al vincitore, "ma ora - aggiunge - voglio andare a mangiare una pizza con i miei amici".

"Non mi aspettavo nulla di quello che è successo. Ho vissuto ogni momento senza troppe aspettative e pressioni e ho vissuto la settimana più bella della mia vita. Avevo tutta la gente che amo sul palco con me, non ero sola", ha sottolineato aggiungendo che "della vittoria mi sono resa conto stamattina quando sono uscita e c'erano persone ad aspettarmi: per me quella la vittoria, non un premio non una classifica".

E a dieci anni di distanza dall'ultima volta, nel 2014, quando Arisa, nata a Genova ma cresciuta a Pignola (Potenza), vinse Sanremo con Controvento, un'altra donna ha vinto il Festival: Angelina Mango, e quindi anche in questo caso si tratta di una lucana. Nata a Maratea (Potenza) nel 2001, la cantante, figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha vissuto per diversi anni a Lagonegro (Potenza), la città del padre.

Stamani, in un post pubblicato sui social, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha scritto che "Angelina Mango è la regina della 74/a edizione del Festival di Sanremo.

Vincono il talento e l'energia della cantante lucana, figlia dell'indimenticabile Pino Mango. La Basilicata tutta oggi è in festa per lei. Ad maiora, Angelina, vola sempre più in alto!", ha concluso il governatore lucano.

Video Angelina Mango, i numeri della vittoria

Riproduzione riservata © Copyright ANSA