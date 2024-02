Angelina Mango canta la cumbia della noia, cos'è?

Angelina Mango, in gara con La Noia, a Sanremo 2024 cita la cumbia della noia.

Ma cosa significa cumbia? E' un ritmo contaminato di musiche latino americane, africane e spagnole diventate un genere di musica, un canto e una danza popolare colombiana e panamense. I tamburi pesanti e il tamborito giocano un ruolo nella cumbia di ogni paese, ma la variante di Panama ha un'atmosfera più rilassata, a differenza dei ritmici ensemble colombiani. E' parente di salsa, mango, merengue e rumba. Sulla sua origine, la maggioranza dei folcloristi riconoscono alla cumbia il suo carattere trietnico cioè, prodotto del contributo di tre culture: nera africana, indigena e bianca. La nera africana apportò la struttura ritmica e la percussione (tamburi). L'indigena apportò i flauti (canna di milio e le cornamuse) e, di conseguenza, parte della linea melodica. La bianca, le variazioni melodiche e coreografiche, e l'abbigliamento dei ballerini.





Nel testo di Angelina Mango , che la figlia di Mango (scomparso nel 2014) ha scritto con Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione con E.D.D., la cantautrice gioca con i contrasti: a partire dal ritmo incalzante ed energico su cui la sua voce si muove in apparente contrapposizione con il titolo da' un nuovo senso e valore alla noia. “La noia è tempo e ne rivendico il valore. – ha raccontato Angelina – È tempo che potenzialmente abbiamo a disposizione per noi stessi, in cui possiamo fare cose che piacciono, scoprire cose nuove.”. Il pezzo La noia (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music Italy) rispecchia l’approccio alla vita dell'autrice, 22 anni, nata a Maratea, la consapevolezza di come questa sia composta da momenti positivi e negativi e di come tutta la gamma di sentimenti siano parte della nostra esistenza. Una produzione urban folk per questo brano che unisce elementi della tradizione e sonorità contemporanee, con anche delle incursioni nell’immaginario musicale dei Balcani (con violino e chitarra classica). In un brano che balla continuamente su registri differenti, Angelina Mango fotografa in maniera sincera e ironica la condizione della noia: la noia stessa è “il tempo”, tempo a disposizione per fare le cose che amiamo e che ci permette di riconoscere il valore di ciò che ci circonda.

La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta un debutto per la cantautrice rivelazione della nuova scena musicale, che dopo il successo dello scorso tour autunnale nei club completamente sold out - il primo tour di un’artista italiana a diventare una serie su TikTok - è pronta a tornare live con “Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation. Angelina Mango è infatti attesa a Roma (Atlantico, 11 ottobre), Napoli (Casa della Musica, 14 ottobre), Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (Vox Club, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre) e infine a Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre).







