Sanremo: le emozioni in diretta dal backstage nel salotto di Radio2

*Sangiovanni- Aitana* Sangiovanni: Eravamo sciolti sul palco. Se questa canzone, Farfalle, ha fatto un viaggio incredibile è anche grazie a Amadeus, siamo partiti da qua. Aitana : "Sono felice di essere qui, conosco Sanremo, sono fan di Laura Pausini, mi piace molto più la versione italiana di Farfalle.

*Annalisa- La Rappresentazione di Lista e il coro Artemia* La nostra energia sul palco? Ci siamo impegnati, abbiamo pensato, provato, registrato. Oltre ad esserci stima artistica e affinità, soprattutto stiamo bene insieme. Ho scelto prima loro e poi la canzone, l'abbiamo scelta dopo varie proposte.

*Rose Villain- Gianna Nannini* è stata una cosa potente. Gianna ha questa energia e non può non attaccartela, mi sono sentita potente ma coccolata, confortata. Mia mamma, che non c’è più, mi cantava sempre 'Sei nell’anima'. Volevamo aprire come due donne con un messaggio, siamo arrivate per fare 'scandalo', l'unione fa la forza alla fine ed è quasi scandalosa questa cosa

*Gazzelle- Fulminacci* Gazzelle: stavo avendo un attacco di panico, è un miracolo che stia qui da voi. Fulminacci: Sto piangendo ancora un po'. Noi ci abbiamo messo tutto il cuore, quando ci metti il cuore non sbagli mai. Ti esponi a molti più rischi con una canzone che conosciamo tutti, Antonello Venditti ci ha accolto a braccia aperte, ci ha mandato bellissimi messaggi

*The Kolors- Umberto Tozzi* The Kolors: Due sono le cose: o mi diverto e cominciamo a fare rock n roll, o mi sento una formichina. Alla fine ci siamo divertiti. Tozzi: Ho respirato con loro un momento di grande energia, ci siamo trovati subito. Nasco musicista e ho sempre amato le collaborazioni e avere musicisti sul palco con me. Ho notato al Festival questa è una generazione che dà un'energia incredibile.



Alfa- Roberto Vecchioni Alfa: è successo di tutto. Al di là dell'onore, ho ricevuto due o tre insegnamenti importanti, anche prima di salire sul palco. Sono emozionato, dopo domani elaboro questa cosa.

Vecchioni: Ha scritto un finale bellissimo, era una risposta alla canzone cosa risponde un ragazzo come lui e in parte alla sua generazione, altri distruggono e spaccano, lui è dolcezza e speranza. Sentivo in lui che c'era un'adolescenza passata, un Gino Paoli, un Fabrizio...

Bnkr44- Pino D’Angiò Quando abbiamo scelto di fare con Pino, il pezzo era quello. Prima che accettasse avevamo già iniziato a fare qualche versione. Una hit mondiale esplosa su tik tok di recente. Pino: Non è vero, in realtà doveva esserci Nada, che non è potuta venire. è stato molto divertente, se dovessi lasciare un’eredità, io la lascerei a loro.

Irama- Riccardo Cocciante Irama: bellissimo, molto emozionante condividere questa canzone, vibrare all’unisono per cantare insieme questa poesia che oggi compie 50 anni. Mi è arrivato un messaggio di Laura Pausini, ha fatto i complimenti a Riccardo e le è piaciuto molto questa serata in cui abbiamo cantato insieme. Cocciante: 50 anni e l’abbiamo festeggiata così, con una persona della nuova generazione, penso che le canzoni debbano vivere nel tempo non si devono fermare ad un momento, sono fiero di vedere che le mie canzoni possano essere trasmesse.

Mannoia- Gabbani Fiorella: è stato bellissimo, una cosa così bella divertente e spontanea, mi sono divertita molto molto, avevamo provato anche il balletto, non volevamo sbagliare. Tutto il pubblico ha ballato con noi. Dovevo fare questa cosa qui per forza a distanza di sette anni, ci vedevano come rivali, ma quel gesto che fece è stato di una gentilezza ed una cavalleria… Una cosa bellissima che io ho apprezzato e la porterò nel cuore per sempre. Gabbani : Sono di poche parole, sono elettrizzato, questa emozione è bella, la ringrazio ancora per questo, mi sono inginocchiato anche oggi, ho grande stima e rispetto e mi è venuto spontaneo questo gesto.

Ricchi e Poveri- Paola e Chiara Ricchi e Poveri: non sappiamo quantificare quanto ci siamo divertiti. Finalmente abbiamo condiviso con delle grandi artiste, come loro, canzoni che hanno avuto un successo incredibile. L’idea dello spagnolo è stata nostra, abbiamo cantato spesso in Spagna "Sarà perché ti amo", chi l'ha guardata dall'estero avrà provato piacere. Paola e Chiara: Abbiamo detto subito di si appena ce l’hanno proposto e quando ci siamo incontrati è stato amore a prima vista. Non avremmo mai potuto dire di no.



Ghali- Ratchopper E' stato abbastanza magico cantare "L'italiano". Prima delle prove ho incontrato una persona a lui molto cara e stretta, che mi ha detto “Hai tutta la stima di Toto, quando sei andato da Jovanotti per il duetto, doveva esserci anche lui, lui ha supportato tanto il tuo lavoro, voleva conoscerti ma non avete fatto in tempo, sappi che ti guarderà da lassù”. Volevo dare il massimo.

Clara- Ivana Spagna coro voci bianche Clara: Volevo portare il cerchio della vita, dobbiamo chiedere a Ivana, lei ha detto subito si e ci siamo trovate subito d’accordo. Abbiamo caratteri simili, a volte litighiamo perché io vorrei la sua voce e lei la mia. Ivana Spagna: Mi ha fatto provare una grande emozione, lei è una fortissima. Per me è stato bello stare sul palco di Sanremo con lei, è stato veramente emozionante e devo ringraziare Clara.

Berté- Venerus Loredana: Non vedo l’ora di cantare per venire qua. Sul problema che ho avuto all’audio, è il bello della diretta, risolto perché il reparto audio è veramente imbattibile. Ho avuto l’in bocca al lupo della famiglia di Tenco, mi ha fatto un piacere immenso. “Ragazzo mio” l’ho cantato solo io, non è stato preso in considerazione da nessuno. Un giorno voglio venire anche io a “Happy Family”, voglio cantare con Ema.Venerus : sono stato molto felice di essere stato chiamato, sono arrivato correndo. Tenco è la storia della musica italiana, è un grande onore essere qui portare omaggio a questo grande artista.

Geolier- Guè, Luché Gigi D’Alessio Gue: siamo qua e vale più di ogni parola, non bisogna dire niente Geolier: ci ho messo cinque minuti a metterli insieme, mi vogliono bene e subito mi hanno detto di si per affiancarmi in questa cosa. Ho fatto una foto a tutti e tre, mi farò un tatuaggio. Gigi D’Alessio: lui ha portato una rappresentanza di tutto quello che è lui, melodico, urban, pop. Si vede quando una cosa è costruita per interesse, qui ci sono tanti anni di amicizia. La cosa bella è che siamo arrivati qua con lo spirito di divertirci.

Santi Francesi- Skin. Skin ha fatto un lavoro gigantesco, per fortuna lei ha questa caratteristica: la sua voce è incredibile, sembra disumana, un modo di cantare diverso da tutti noi comuni mortali. è rimasta entusiasta del nostro arrangiamento e quando è arrivata ha guadagnato qualcosa in più. È stato tutto bello.



Angelina Mango quartetto d’archi orchestra Roma Dopo aver commosso l’Ariston, nel commentare l’omaggio a suo padre con il brano ‘La rondine’, a Radio2 racconta: “Penso di non averla mai cantata così, non era la voce, era l’anima. Questo era un duetto con la musica e sono onorata di aver avuto la possibilità di farlo su questo palco, non avrei potuto vivere con il rimpianto di non averlo fatto qui. Poco tempo fa mia madre ha trovato un video di me a due anni che cantavo 'La rondine', è stato molto bello trovare il video dopo la scelta, vuol dire che era tutto giusto”.

Alessandra Amoroso- Boomdabash Dopo Angelina è stato difficile, è stato un momento magico. Lei è stata davvero brava. Noi ci siamo divertiti, super caciaroni come al solito, abbiamo portato le nostre radici, il nostro Salento, è subito estate. Rifacciamolo !Boomdabash: Sembrava di stare in Salento infatti, sapevamo che ci saremmo divertiti, oltre le aspettative. È tanta roba, siamo molto ansiosi sul palco e invece eravamo liberi con la nostra sorellina. Eravamo in famiglia sul palco. Il testo del brano di Alessandra è un’ancora, fa quello che la musica dovrebbe fare, aiutare le persone a superare determinati momenti.

Dargen D’Amico- BabelNova Orchestra Dargen: ho avuto la fortuna di poter vestire questa sera con un tessuto sonoro elegantissimo, loro hanno la possibilità di farti viaggiare con il suono. Io mi sono lasciato andare, non so come sia andata effettivamente. Vorrei ringraziare la famiglia del Maestro Morricone che ci hanno permesso di fare questo omaggio. BabelNova: Noi vorremmo rifarlo, non perché sia venuto male, ma perché siamo stati bene, a nostro agio, ci è piaciuto.

Mahmood- Tenores di Bitti Ho scelto Dalla perché “Com’è profondo il mare” mi riporta alla terra d’origine di mia madre, la Sardegna, e credo che loro la possano rappresentare al meglio. Sono stati bravissimi pur non essendo abituati al palco del Festival.

Mr Rain- Gemelli Diversi- Farfalle azzurre Mr Rain: l’inserimento di Supereroi era una chicca e con questa super squadra è un onore aver condiviso il palco di Sanremo che per me è importantissimo, ringrazio tutti quanti che hanno reso questa performance veramente unica e speciale. Le farfalle azzurre hanno reso il palco un dipinto fantastico, faccio ancora un grandissimo applauso. Gemelli Diversi: Siamo tornati qua dopo qualche anno, ci ha chiamato questo ragazzo chiedendoci la possibilità di portare una canzone come "Mary" con le tematiche così importanti anche al giorno d’oggi. Noi non abbiamo mai dato a nessuno i diritti di fare questa canzone, ma finché non cambiano le cose se ne dovrà sempre parlare. Farfalle Azzurre: Non era proprio il nostro palco, la nostra pedana è più grande e più alta. Dopo le Olimpiadi di Tokyo abbiamo fatto un salto a Sanremo, speriamo sia un portafortuna per questo agosto per le Olimpiadi a Parigi.

Negramaro- Malika Ayane Negramaro: “La canzone del sole” è facilissima da fare al falò. Se devi fare una nostra versione diventa un’altra cosa. Torniamo tutti insieme in gara ho pensato, è venuto naturale, per la nuova versione con una voce femminile era perfetta lei. Malika: Durante l’esibizione ci siamo dissociati dal resto, eravamo carini in video?

Emma- Bresh Emma: quale canzoni pescare di Tiziano Ferro? Sono infinite le sue perle, è difficile trovare la combo perfetta. Lui è stato contentissimo, ci ha fatto mille stories per farci l’ in bocca al lupo. Viva Tiziano. Bresh: Abbiamo scelto i pezzi che ci piacevano per gusto, poi c’è stato un lavoro di produzione.

Il Volo- Stef Burns Lo conoscevamo di fama ma non abbiamo avuto occasione di collaborare o incontrarci, quando abbiamo pensato a “ Who wants to live forever”, un altro cantante non era possibile, e allora un musicista. Chi è il più forte in Italia? Stef e per rispetto abbiamo chiesto a Vasco perché anche noi siamo gelosi della nostra band. Stef: Sono contentissimo che mi avete invitato a questo grande evento qui a Sanremo, è stato proprio bello.

Diodato Jack Savoretti “Amore che vieni amore che vai”, una cosetta proprio. è una canzone che significa tanto per me, l’ho registrata dieci anni fa, in una versione rock. La prima partecipazione al festival è merito di quella cover lì, a dieci anni da quel festival, a 25 dalla scomparsa di De André, ci tenevo. Ho pensato ma chi è meglio di un amico che ama profondamente De André, con cuore e sangue genovese come Jack?

La Sad- Donatella Rettore - La Sad: Lei è più punk di noi. Chi meglio di lei per fare questo? Donatella Rettore: Si mi sono divertita ma era un po’ tardi per cantare. Sono anche molto fragili. Li avevo cercati perché mi piacevano, quando è destino.

Il Tre- Fabrizio Moro. Il Tre: Fabrizio Moro è un’icona dal punto di vista artistico e una volta che ci siamo conosciuti ho avuto modo di apprezzare la grande persona che è, abbiamo fatto qualche pranzo a casa sua. Fabrizio: Ma perché vai a dire in giro che ti ho offerto le mozzarelle? Non mi parlate poi di case, devo cambiarla entro fine febbraio, ora vado dal Tre





Big Mama La Nina e Sissi Big Mama: L’effetto questa sera doveva essere Girl Power, dovevamo mostrarci unite come siamo, bone pazzesche brave a ballare, a cantare, rappare cantare in napoletano siamo multitasking facciamo tutto. Sissi: non so che dire, sono scioccata

Maninni -Ermal Meta Maninni: Ho chiamato subito lui perché siamo molto amici, ci conosciamo da un po’ abbiamo stretto un bel legame. Ermal: Purtroppo finché ci sarà motivo per cantare questa canzone, non sarà un bel mondo, un disastro. Se devo essere onesto, ogni volta che mi capita di cantare "Non mi avete fatto niente" penso a quella mail che arrivò a me e Fabrizio Moro perché noi donammo i diritti d’autore a Emergency, e nella mail ci dissero di aver costruito con quei soldi un ospedale da campo.

Fred De Palma- Eiffel 65 Fred : è stato incredibile poi per me un onore assoluto, come ho detto da quando ho annunciato il duetto, esser stato sul palco con loro e aver fatto questo show. A livello di storia mia personale, sono stati il primo gruppo di cui sono stato fan quindi la prima volta a Sanremo dovevo portarli.

Renga Nek Le nostre canzoni trattano l’amore, ci sono forme di amore malato tossico che stanno diventando di moda anche nelle canzoni quindi se un ragazzino si sente legittimato da una canzone a certi comportamenti è sbagliato. L’insegnamento migliore è la coerenza, vale più di mille parole con l’esempio che uno dà.

