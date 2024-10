Morti tre tifosi del Foggia, altri due feriti in rianimazione

E' di tre morti e sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell'incidente stradale che ieri sera ha coinvolto alcuni tifosi foggiani, di ritorno nella città pugliese dopo aver assistito allo stadio Viviani alla partita valida per la nona giornata del girone C della serie C. Le vittime sono: Samuele Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari (17) e Gaetano Gentile (21).

Indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, sono in corso per accertare la dinamica dell'incidente sulla statale Potenza-Melfi, che ha coinvolto due automobili e un bus.



