Morti in incidente tre tifosi del Foggia, cordoglio del vescovo

"Siamo vicini come comunità ecclesiale di Foggia-Bovino alle famiglie dei giovani foggiani tragicamente deceduti nell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale Potenza-Melfi. Che il Signore Risorto doni la pace a questi nostri giovani e il conforto e la forza a chi affronta la sofferenza, il distacco e il lutto. Invoco sull'intera comunità cittadina, sconvolta da questo tragico evento, le benedizioni di pace, di forza e di consolazione". E' il messaggio di cordoglio di mons. Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino per il decesso di tre giovani tifosi del Foggia (di 13, 17 e 21 anni) a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio.





