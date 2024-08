Sindaco Bari, 'pronti alla sfida con giunta di alto profilo'

"La mia intenzione, perseguita fino allo spasimo, è stata quella di prendere le fila del campo largo, di far sì che questa amministrazione avesse un imprimatur politico relativamente a tutte le forze progressiste, laiche e ambientaliste che hanno sostenuto i due candidati delle due coalizioni all'interno del centrosinistra. Questo obiettivo è stato pienamente raggiunto". Così il sindaco di Bari Vito Leccese durante la conferenza stampa a Palazzo di Città per la presentazione ufficiale della giunta. L'occasione per ribadire le linee programmatiche della coalizione di centrosinistra, ricompattata dopo lo strappo ricucito con il capo della Convenzione Michele Laforgia (l'altro candidato sindaco del centrosinistra a cui Leccese faceva riferimento) e la vigilia turbolenta con il disimpegno ancor prima di sottoscrivere la nomina di uno dieci assessori designati, Carlotta Nonnis Marzano, in quota ad Alleanza Verdi e Sinistra. Decisione maturata dopo le polemiche per alcuni suoi post sui social dei mesi scorsi, uno in particolare contro il Papa.

La neonata giunta è espressione della coalizione progressista, campo largo che va dal Pd a Si, passando per il M5s. "La cifra di questa squadra - ha detto ancora Leccese - è l'entusiasmo, soprattutto perché il nostro è un programma politico amministrativo molto ambizioso che lancia una sfida rispetto alla possibilità di far diventare Bari una città più europea, più moderna, più verde e più sostenibile".

Leccese, che ha battuto al ballottaggio il candidato del centrodestra Fabio Romito, ha fatto rilevare che "la composizione delle due coalizioni di centrosinistra (una a sostegno appunto di Leccese, l'altra di Laforgia, ndr) era abbastanza articolata tenendo conto che complessivamente erano 13 tra liste, gruppi politici e formazioni elettorale apparentate con i due candidati. Io mi sono confrontato, ho interloquito, ho parlato, a volte ho anche litigato ma alla fine il risultato politico è che oggi siamo tutti insieme. E la scelta che è stata fatta rispetto ai componenti di questa nuova amministrazione è una scelta che io reputo di qualità".



