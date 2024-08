Sindaco Bari, 'eredità Decaro importante, saremo all'altezza'

"Noi raccogliamo un'eredità importante (quella lasciata dal sindaco uscente Antonio Decaro, ora europarlamentare del Pd ndr) ma anche difficile da gestire che è il rapporto incredibile che si è creato tra il sindaco precedente e la cittadinanza. Un rapporto straordinario, un rapporto di forte empatia. Un rapporto che ci chiama in modo responsabile a perpetuare questo tipo di relazione perchè l'amministrazione comunale non è più il Palazzo di Città, è il palazzo della città in cui tutti i cittadini non solo si riconoscono ma lo intendono come punto di riferimento per qualsiasi problema, a prescindere dalle competrenze istiutizionali del Comune. Quindi non solo vogliamo raccogliere questa eredità ma valorizzarla per lanciare sfide sempre più impegnative". Lo ha detto il sindaco di Bari Vito Leccese durante la conferenza stampa di presentazione della giunta comunale.

Il primo cittadino ha spiegato di aver riunito tutte le componenti della coalizione progressista con "criteri di rappresentatività, competenza e pari dignità".

Ad occupare la casella lasciata dalla dimissionaria Nonnis Marzano è Elda Perlino con deleghe a Clima, Transizione ecologica e Ambiente. Prima esperienza per altri cinque assessori: Giovanna Iacovone (Rigenerazione urbana e sociale, alla Prossimità e alla Transizione digitale); Elisabetta Vaccarella (Giustizia, Benessere sociale e Diritti civili); Raffaele Diomede (Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale; Domenico Scaramuzzi (Cura del territorio, Opere pubbliche, Reti e Mobilità sostenibile) e Diego De Marzo (Bilancio e Fiscalità locale, Tributi e Aziende partecipate).

Tornano in giunta con altre deleghe dopo l'esperienza nella squadra dell'ex sindaco Antonio Decaro altri quattro: Vito Lacoppola (Pubblica istruzione, Città universitaria); Pietro Petruzzelli (Sviluppo locale e Blue economy, Rapporto mare-costa, Turismo e Marketing territoriale); Carla Palone (Vivibilità urbana, Polizia locale e Protezione civile); Paola Romano (Culture).

Infine, Leccese ha affidato la delega del 'Sindaco della Notte' a Lorenzo Leonetti, cui spetterà il compito di definire le strategie per il miglioramento della vivibilità urbana degli spazi pubblici interessati dalla movida.



