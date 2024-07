Cgil, 'blatte, topi e muffa nelle postazioni 118 di Taranto'

La FP Cgil denuncia condizioni di criticità dal punto di vista igienico-sanitario nelle postazioni 118 in provincia di Taranto. Il sindacato parla di "un anno di lettere all'Asl e alla società in-house appaltatrice Sanità Service e denunce senza risposta. Ci sono autoambulanze - si sostiene - sotto pensiline che grondano acqua e cavi della corrente esposti. Blatte e topi nelle intercapedini degli abbassamenti di soffitto. Arredi arruginiti. Muffa alle pareti.

Materassi consunti e strappati e persino bombole d'ossigeno, respiratori e rifiuti sanitari ammassati e senza protezione".

Il segretario territoriale della Funzione pubblica Cgil Alessio D'Alberto registra da parte dell'azienda sanitaria "il silenzio nei confronti di uomini e donne che salvano le vite compromettendo la loro dignità personale e la loro salute. Tutte le postazioni del 118 hanno carenze igienico-sanitarie e carenze strutturali, ma a destare maggiore preoccupazione sono quella della zona Porto a Taranto, e quelle a Martina Franca, Ginosa e Massafra".

Gli immobili "di proprietà dell'Asl - insiste D'Alberto - in alcuni casi presentano gravissime carenze strutturali e di decoro e malgrado le denunce e le richieste di incontro rimaste inevase, il personale del 118 ha continuato a lavorare per senso di responsabilità verso la comunità a cui è chiamato a dare risposte. Ora le risposte, però, sono attese da quei lavoratori e la FP Cgil di Taranto torna a bussare all'Asl, a Sanità Service e a tutte le istituzioni deputate al controllo, all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA