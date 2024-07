Balzanelli, 'Blatte e topi? Nessuna criticità in postazioni 118'

(V. 'Cgil, 'blatte, topi e muffa nelle ...' delle 10:54) "Non riscontriamo affatto, come sostiene la mancata conoscenza del reale - che si conferma - da parte di talune segnalazioni, né la presenza di ratti all'interno delle nostre postazioni, né di infestazioni di insetti o il proliferare di muffe. Tutt'altro. Le sedi delle postazioni, mobili e fisse, sono in ordine ed appropriate al servizio, ed anzi vengono di continuo, ogni anno ottimizzate, rispetto all'anno precedente". Lo afferma Mario Balzanelli, direttore del 118 di Taranto, replicando a una nota della FP Cgil che ha denunciato presunte condizioni di criticità dal punto di vista igienico-sanitario nelle postazioni 118 in provincia di Taranto..

"Solo una postazione - aggiunge Balzanelli - presenta, invece, qualche problema, da noi segnalato, si registrano ritardi sulla effettuazione dei lavori dovuti alle difficoltà di accesso dei tecnici Asl all'area presso cui è ubicata la postazione, il cui contesto gestionale risponde ad altra specifica autorità, e che richiede appropriate autorizzazioni all'ingresso, evidentemente non ancora ricevute, condizionando così il protrarsi del mancato svolgimento dei lavori, nonostante i nostri ripetuti solleciti".

Il direttore del 118 spiega che "laddove sia stata segnalata la comparse di blatte, si è immediatamente richiesta la deblattizzazione presso gli uffici competenti. In quanto alla segnalazione della presenza di materassi usurati, si chiarisce, senza mezzi termini, che gli stessi non sono dell'Asl, e verranno pertanto immediatamente rimossi, perché non previsti quale appropriata dotazione di una sede di postazione del SET118, che richiede invece la disponibilità di comode poltrone per le fasi di Intervallo tra i vari interventi di soccorso".

Infine, Balzanelli precisa che "la logistica delle postazioni, mobili e fisse, del Dipartimento del SET118 provinciale della Azienda Asl di Taranto è oggetto di attenzione puntuale e continua della Direzione del Sistema" e "di verifica e revisione continua di appropriatezza e di qualità".



