Vela: Euz II di Lanera vince il campionato italiano Platu 25

Euz II del castellanese Francesco Lanera si è confermato vincitore del campionato Italiano Platu 25, dopo aver sbaragliato le quindici imbarcazioni rivali in acqua ad Anzio, durante tre giorni di regate con un totale di otto prove portate a termine.

Lanera, portacolori del Circolo della vela di Bari, si è aggiudicato il campionato, riconquistando il titolo vinto nel 2022 per l'ultima volta. Nell'equipaggio su Euz II, oltre a Lanera alle drizze, c'erano anche Corrado Capece Minutolo alle scotte, Paolo Montefusco alla tattica (CV Brindisi), Paolo Cian (LNI Napoli) al timone, e Roberto Santomanco (CN L'Approdo) a prua.

"Per Lanera e il suo equipaggio - e' scritto nella nota del Circolo vela Bari - si tratta del 13esimo titolo italiano di categoria. Il prossimo appuntamento in agenda è il Mondiale a settembre ad Atene (Pireo, Villaggio Olimpico) per provare a riprendere il titolo che è stato di Euz per 5 volte, l'ultima nel 2018 a Riga".

"È per noi un anno importante - commenta Lanera -. Quest'anno si torna a disputare il Mondiale di classe, questa volta ad Atene dove sono attesi circa 25/30 equipaggi provenienti da tre continenti in rappresentanza di 8 nazioni. Aver iniziato bene la stagione serve molto al morale del gruppo".



