A San Giovanni Rotondo La fontana racconta, una mostra di Aqp

Arriva a San Giovanni Rotondo La fontana racconta, mostra itinerante di Acquedotto pugliese realizzata grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale. Storie da condividere e custodire, che hanno come protagonista la fontanina di Aqp, simbolo in ghisa dell'emancipazione della Puglia dalla scarsità d'acqua. Alta 128 centimetri e conosciuta come la 'cape de firr', letteralmente la testa di ferro, la fontanina, presente nelle piazze pugliesi, è la protagonista della mostra.

L'esposizione, aperta al pubblico dall'8 al 16 maggio, propone 60 scatti e decine di manufatti d'epoca che sarà possibile vedere nel chiostro di palazzo di città. La fontana racconta è un progetto di conservazione della memoria, rivolto soprattutto a giovani studenti, e insieme l'occasione per sottolineare la centralità del servizio idrico e il ruolo insostituibile dell'acqua pubblica per il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio.



