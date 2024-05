++ Messaggio di Ilaria Salis a Taranto, 'grazie del supporto' ++

"Ringrazio tutti i compagni del Primo Maggio di Taranto. La vostra solidarietà e il vostro supporto mi sono di grande aiuto per affrontare la situazione in cui mi trovo". È il contenuto di un messaggio che Ilaria Salis, l'antifascista italiana detenuta in Ungheria, ha fatto recapitare agli organizzatori del concerto Uno Maggio Taranto libero e pensante, tramite suo padre Roberto che salirà sul palco e lo leggerà stasera. "È grazie alla vostra solidarietà e supporto spero che presto finisca questo incubo", conclude Salis.



