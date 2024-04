Dopo la pesante sconfitta per 4-1 a Cosenza nello scontro salvezza con i calabresi, la dirigenza del Bari ha deciso che la squadra - in classifica occupa una posizione da retrocessione in C diretta - proseguirà la preparazione in ritiro. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì alle 18 in casa contro la corazzata Parma, capolista del campionato.

Gli allenamenti di Di Cesare e compagni si svolgeranno a porte chiuse nello stadio San Nicola.



