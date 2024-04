Cgil, 'tasso occupazione nel Tarantino 38,4% esercito precari'

"Vecchi, precari e in molti casi sulla soglia della poveretà: sarebbe il titolo giusto per rappresentare Taranto e la sua provincia. Il tasso di occupazione registrato a Taranto e provincia nel 2022 (dati presentati da Inps a novembre 2023) è del 38,4% rispetto al 42,6% della Puglia e il 52,2% della nazione". Così la Cgil di Taranto, alla vigilia della festa di liberazione, ha presentato i dati della condizione del lavoro nel capoluogo e nella provincia, lanciando contestualmente la campagna referendaria 'Per il lavoro ci metto la firma' per rendere il lavoro "dignitoso, stabile, tutelato e sicuro".

Il segretario generale della Cgil ionica, Giovanni D'Arcangelo, ha spiegato che il "tasso di disoccupazione territoriale è del 13,1%, rispetto al 12,1% del regione Puglia.

Gli inattivi a Taranto e provincia - ha aggiunto - sono il 55,7%, rispetto all'8% del territorio regionale e il 43,2% nazionale".

Ma "quel 38,4% di occupati - ha osservato il sindacalista - subisce un ulteriore corrosione in virtù delle tabelle che configurano l'uso degli ammortizzatori sociali. A Taranto e provincia i lavoratori e le lavoratrici che ne hanno dovuto fare ricorso solo quasi 25mila per un importo totale di oltre 10 milioni di ore, Sono i nostri resistenti di oggi".

Il segretario Cgil Giuseppe Romano ha parlato di "bollettino di guerra che viene dai numeri dei bacini di crisi, dai dati Inps e Istat".

C'è un "esercito di disoccupati, precari, inattivi, pensionati al minimo, che - ha sostenuto Tiziana Ronsisvalle, segretaria della Cgil di Taranto - registra sul fronte estremo un record tutto al femminile. Le donne che lavorano sono poco più di 52mila rispetto agli oltre 104mila uomini e spesso a loro vengono affidati i lavori più precari".

Nel corso della conferenza stampa sono stati invitati a parlare delle loro storie di lavoratori, 'precari e resistenti', un'operatrice socio-sanitaria del servizio di assistenza domiciliare integrata, un operaio in cassa integrazione dell'appalto ex Ilva, una lavoratrice dell'appalto della Marina Militare e un rider.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA