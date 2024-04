Colpiti da un petardo mentre festeggiano l'Inter, quattro feriti

Ustioni e traumi sono le ferite riportate da quattro tifosi dell'Inter, due dei quali minorenni, che ieri sera, mentre festeggiavano la vittoria dello scudetto dei nerazzurri a Melissano, in provincia di Lecce, sono stati raggiunti da un petardo che è esploso a bordo del camion scoperto su cui si trovavano, in piazza San Francesco.

I feriti, tre dei quali sono un papà con i suoi due figli, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro, di circa 40 anni, è stato dimesso; mentre i tre componenti del nucleo famigliare sono stati ricoverati. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



